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НБУ знизив офіційний курс євро

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Україна, Середа 27 жовтня 2021 17:52
НБУ знизив офіційний курс євро Фото: курс євро впав на 3 копійки (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 28 жовтня 2021 року встановив курс євро на рівні 30,64 гривень за євро. Це на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 28 жовтня встановлено на такому рівні: 30,6447 гривень за євро (-0,0344 грн). При цьому курс євро на 27 жовтня становить 30,6791 гривень за євро.

НБУ знизив офіційний курс євро

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс євро знизився після зростання напередодні.

НБУ знизив офіційний курс євро

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу впав на 8 копійок до 30,62 гривень за євро. Курс купівлі становить 30,60 гривень за євро.

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