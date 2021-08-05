ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

НБУ снова снизил официальный курс евро

Новина українською →
Украина, Четверг 05 августа 2021 17:52
НБУ снова снизил официальный курс евро Фото: курс евро упал на 5 копеек (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 августа 2021 года установил официальный курс евро на уровне 31,89 гривен за евро. Это на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 6 августа установлен на таком уровне: 31,8964 гривен за евро (-0,0518 грн). При этом курс евро на 5 августа составляет 31,9482 гривен за евро.

НБУ снова снизил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс снизился после роста накануне.

НБУ снова снизил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 20 копеек до 31,87 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 31,85 гривен за евро.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс евро Курс НБУ Курс гривны
NEWS
Переселенцам ограничили размер процентов по кредитам: президент подписал закон
Переселенцам ограничили размер процентов по кредитам: президент подписал закон
DAILY
Понижая градус. Как Европа отказывается от угля, нефти и газа и чего ждать Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Понижая градус. Как Европа отказывается от угля, нефти и газа и чего ждать Украине