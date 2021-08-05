НБУ снова снизил официальный курс евро
Фото: курс евро упал на 5 копеек (pixabay.com)
Национальный банк Украины (НБУ) на 6 августа 2021 года установил официальный курс евро на уровне 31,89 гривен за евро. Это на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 6 августа установлен на таком уровне: 31,8964 гривен за евро (-0,0518 грн). При этом курс евро на 5 августа составляет 31,9482 гривен за евро.
Скриншот bank.gov.ua
Таким образом, официальный курс снизился после роста накануне.
Скриншот bank.gov.ua
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже снизился на 20 копеек до 31,87 гривен за евро. Курс евро в покупке составляет 31,85 гривен за евро.