Межбанк закрылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 5 августа 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 4 копейки до 26,93 гривен за доллар, курс в покупке до 26,91 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 20 копеек до 31,87 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,9100 - 26,9300 грн/доллар, евро 31,8560 - 31,8770 грн/евро, российский рубль 0,3676 - 0,3682 грн/рубль. Напомним, 4 августа торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,9500 - 26,9700 грн/доллар, евро 32,0516 - 32,0727 грн/евро, российский рубль 0,3698 - 0,3702 грн/рубль.