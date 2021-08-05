НБУ знову знизив офіційний курс євро
Фото: курс євро впав на 5 копійок (pixabay.com)
Національний банк України (НБУ) на 6 серпня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 31,89 гривень за євро. Це на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 6 серпня встановлено на такому рівні: 31,8964 гривень за євро (-0,0518 грн). При цьому курс євро на 5 серпня становить 31,9482 гривень за євро.
Скріншот bank.gov.ua
Таким чином, офіційний курс знизився після зростання напередодні.
Скріншот bank.gov.ua
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу знизився на 20 копійок до 31,87 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 31,85 гривень за євро.