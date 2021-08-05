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НБУ знову знизив офіційний курс євро

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Україна, Четвер 05 серпня 2021 17:52
НБУ знову знизив офіційний курс євро Фото: курс євро впав на 5 копійок (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 6 серпня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 31,89 гривень за євро. Це на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 6 серпня встановлено на такому рівні: 31,8964 гривень за євро (-0,0518 грн). При цьому курс євро на 5 серпня становить 31,9482 гривень за євро.

НБУ знову знизив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, офіційний курс знизився після зростання напередодні.

НБУ знову знизив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу знизився на 20 копійок до 31,87 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 31,85 гривень за євро.

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