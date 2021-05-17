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НБУ знизив офіційний курс євро

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Україна, Понеділок 17 травня 2021 17:49
НБУ знизив офіційний курс євро Фото: курс євро впав на 3 копійки (pixabay.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 18 травня 2021 року встановив курс євро на рівні 33,44 гривень за євро. Це на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 18 травня встановлено на такому рівні: 33,4449 гривень за євро (-0,0332 грн). При цьому курс євро на 17 травня становить 33,4781 гривень за євро.

НБУ знизив офіційний курс євро

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс євро знизився після зростання напередодні.

НБУ знизив офіційний курс євро

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 33,45 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,44 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 18 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,55 гривень за долар. Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 18 травня встановлено на такому рівні: 27,555 гривень за 1 долар (-0,0592 грн). При цьому курс долара на 17 травня становить 27,6142 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився до мінімуму за 8,5 місяців. Нижче курс був тільки 31 серпня 2020 року - 27,4759 гривень за долар.

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