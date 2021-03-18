НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 марта 2021 года установил курс евро на уровне 32,97 гривен за евро. Это на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 19 марта установлен на таком уровне: 32,9785 гривен за евро (-0,0068 грн). При этом курс евро на 18 марта составляет 32,9853 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 1 копейку до 33,01 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,99 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 19 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,68 гривен за доллар. Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 19 марта установлен на таком уровне: 27,6828 гривен за 1 доллар (-0,0150 грн). При этом курс доллара на 18 марта составляет 27,6978 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снижается после роста в течение двух дней.