НБУ поднял официальный курс евро до 33 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 марта 2021 года установил курс евро на уровне 32,98 гривен за евро. Это на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 18 марта установлен на таком уровне: 32,9853 гривен за евро (+0,0221 грн). При этом курс евро на 17 марта составляет 32,9632 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 33,02 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,00 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,69 гривен за доллар. Курс на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 18 марта установлен на таком уровне: 27,6978 гривен за 1 доллар (+0,0453 грн). При этом курс доллара на 17 марта составляет 27,6525 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд.