НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 19 березня 2021 року встановив курс євро на рівні 32,97 гривень за євро. Це на 1 копійку нижче з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 19 березня встановлено на такому рівні: 32,9785 гривень за євро (-0,0068 грн). При цьому курс євро на 18 березня становить 32,9853 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 33,01 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,99 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 19 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,68 гривень за долар. Курс на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 19 березня встановлено на такому рівні: 27,6828 гривень за 1 долар (-0,0150 грн). При цьому курс долара на 18 березня становить 27,6978 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується після зростання протягом двох днів.