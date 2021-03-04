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НБУ знизив офіційний курс євро

Новость на русском → Київ, Четвер 04 березня 2021 18:21
НБУ знизив офіційний курс євро Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 5 березня 2021 року встановив курс євро на рівні 33,40 гривень за євро. Це на 15 копійок нижча порівняно з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 5 березня встановлено на такому рівні: 33,4062 гривень за євро (-0,1503 грн). При цьому курс євро на 4 березня становить 33,5565 гривень за євро.

НБУ знизив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 15 копійок до 33,36 гривень за євро. Курс купівлі становить 3,47 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 5 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,75 гривень за долар. Курс на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 5 березня встановлено на такому рівні: 27,7564 гривень за 1 долар (-0,0913 грн). При цьому курс долара на 4 березня становить 27,8477 гривень за 1 долар.

Таким чином, курс знижується третій день поспіль після того, як він виріс до 28 гривень вперше за останній місяць.

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