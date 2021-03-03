НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 марта 2021 года установил курс евро на уровне 33,55 гривен за евро. Это на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем .

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 4 марта установлен на таком уровне: 33,5565 гривен за евро (-0,0441 грн). При этом курс евро на 2 марта составляет 33,6006 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 9 копеек до 33,51 гривен за евро. Курс в покупке составляет 3,47 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,84 гривен за доллар. Курс на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 4 марта установлен на таком уровне: 27,8477 гривен за 1 доллар (-0,0853 грн). При этом курс доллара на 3 марта составляет 27,933 гривен за 1 доллар.

Таким образом, курс снижается второй день подряд после того, как он вырос до 28 гривен впервые за последний месяц.