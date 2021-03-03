НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 4 березня 2021 року встановив курс євро на рівні 33,55 гривень за євро. Це на 5 копійок нижча порівняно з попереднім банківським днем .

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 4 березня встановлено на такому рівні: 33,5565 гривень за євро (-0,0441 грн). При цьому курс євро на 2 березня становить 33,6006 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 9 копійок до 33,51 гривень за євро. Курс купівлі становить 3,47 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 4 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,84 гривень за долар. Курс на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 4 березня встановлено на такому рівні: 27,8477 гривень за 1 долар (-0,0853 грн). При цьому курс долара на 3 березня становить 27,933 гривень за 1 долар.

Таким чином, курс знижується другий день поспіль після того, як він виріс до 28 гривень вперше за останній місяць.