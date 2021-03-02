НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 марта 2021 года установил курс евро на уровне 33,60 гривен за евро. Это на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 3 марта установлен на таком уровне: 33,601 гривен за евро (-0,1164 грн). При этом курс евро на 2 марта составляет 33,717 гривен за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 33,60 гривен за евро. Курс в покупке составляет 3,57 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 3 марта 2021 года установил официальный курс на уровне 27,93 гривен за доллар. Курс на 7 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 3 марта установлен на таком уровне: 27,933 гривен за 1 доллар (-0,0677 грн). При этом курс доллара на 2 марта составляет 28,0007 гривен за 1 доллар.

Таким образом, курс снизился после того как накануне он вырос до 28 гривен впервые за последний месяц.