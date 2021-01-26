НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 января 2021 года установил курс евро на уровне 34,18 гривен за евро. Это на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 27 января установлен на таком уровне: 34,1897 гривен за евро (-0,0261 грн). При этом курс евро на 26 января составляет 34,2265 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 34,27 гривен за евро. Курс в покупке составляет 34,24 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,15 гривен за доллар. Курс снизился на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 27 января установлен на таком уровне: 28,1524 гривен за 1 доллар (-0,0141 грн). При этом курс доллара на 26 января составляет: 28,1665 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста в предыдущий банковский день.