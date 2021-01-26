НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 27 січня 2021 року встановив курс євро на рівні 34,18 гривень за євро. Це на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 27 січня встановлено на такому рівні: 34,1897 гривень за євро (-0,0261 грн). При цьому курс євро на 26 січня становить 34,2265 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 13 копійок до 34,27 гривень за євро. Курс купівлі становить 34,24 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 27 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,15 гривень за долар. Курс знизився на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 27 січня встановлено на такому рівні: 28,1524 гривень за 1 долар (-0,0141 грн). При цьому курс долара на 26 січня становить: 28,1665 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання в попередній банківський день.