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Курс доллара перешел к росту на межбанке

Киев, Вторник 26 января 2021 17:30
Курс доллара перешел к росту на межбанке
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Доллар подорожал на 2 копейки

Курс доллара на межбанке в продаже 26 января 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 28,19 гривен за доллар, курс в покупке до 28,17 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 13 копеек до 34,27 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1700 - 28,1900 грн/доллар, евро 34,2490 - 34,2734 грн/евро, российский рубль 0,3750 - 0,3754 грн/рубль.

Курс доллара перешел к росту на межбанке

Отметим, 25 января торги по доллару закрылись в диапазоне 28,1500 - 28,1700 грн/доллар, евро 34,1262 - 34,1448 грн/евро, российский рубль 0,3718 - 0,3722 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,15 гривен за доллар. Курс снизился на 1 копейку по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 27 января установлен на таком уровне: 28,1524 гривен за 1 доллар (-0,0141 грн). При этом курс доллара на 26 января составляет: 28,1665 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после роста в предыдущий банковский день.

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