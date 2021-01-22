НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 января 2021 года установил курс евро на уровне 34,25 гривен за евро. Это на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 25 января установлен на таком уровне: 34,2526 гривен за евро (-0,1125 грн). При этом курс евро на 22 января составляет 34,3651 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 34,27 гривен за евро. Курс в покупке составляет 34,25 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,16 гривен за доллар. Курс снизился на 9 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 25 января установлен на таком уровне: 28,1648 гривен за 1 доллар (-0,0913 грн). При этом курс доллара на 22 января составляет: 28,2561 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара снизился после двух дней роста.