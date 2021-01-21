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НБУ резко повысил официальный курс евро

Киев, Четверг 21 января 2021 17:36
НБУ резко повысил официальный курс евро
Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)
Автор: Александр Белоус

Единая европейская валюта подорожал на 22 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 января 2021 года установил курс евро на уровне 34,35 гривен за евро. Это на 22 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 22 января установлен на таком уровне: 34,3651 гривен за евро (+0,2163 грн). При этом курс евро на 21 января составляет 34,1488 гривен за евро.

НБУ резко повысил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 20 копеек до 34,35 гривен за евро. Курс в покупке составляет 34,33 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,25 гривен за доллар. Курс вырос на 5 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 22 января установлен на таком уровне: 28,2561 гривен за 1 доллар (+0,0526 грн). При этом курс доллара на 21 января составляет: 28,2035 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс доллара растет второй день подряд.

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