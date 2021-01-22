НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 25 січня 2021 року встановив курс євро на рівні 34,25 гривень за євро. Це на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 25 січня встановлено на такому рівні: 34,2526 гривень за євро (-0,1125 грн). При цьому курс євро на 22 січня становить 34,3651 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 8 копійок до 34,27 гривень за євро. Курс купівлі становить 34,25 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 25 січня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,16 гривень за долар. Курс знизився на 9 копійок в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 25 січня встановлено на такому рівні: 28,1648 гривень за 1 долар (-0,0913 грн). При цьому курс долара на 22 січня становить: 28,2561 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після двох днів зростання.