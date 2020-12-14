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НБУ знизив офіційний курс євро

Київ, Понеділок 14 грудня 2020 18:00
НБУ знизив офіційний курс євро
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)
Автор: Олександр Білоус

Єдина європейська валюта подешевшала на 1 копійку

Національний банк України (НБУ) на 15 грудня 2020 року встановив курс євро на рівні 33,88 гривень за євро. Це на 1 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 15 грудня встановлено на такому рівні: 33,888 гривень за євро (-0,0061 грн). При цьому курс євро на 14 грудня становить 33,8941 гривень за євро.

НБУ знизив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 33,87 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,85 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 15 грудня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,86 гривень за долар. Курс на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 15 грудня встановлено на такому рівні: 27,8661 гривень за 1 долар (-0,1005 грн). При цьому курс долара на 14 грудня становить: 27,9666 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс впав до мінімуму за три місяці. Востаннє нижче курс був 13 вересня - 27,83 гривень за долар.

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