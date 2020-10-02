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НБУ снизил официальный курс евро

Киев, Пятница 02 октября 2020 17:29
НБУ снизил официальный курс евро
Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)
Автор: Александр Белоус

Европейская валюта подешевела на 9 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 октября 2020 года установил курс евро на уровне 33,23 гривен за евро. Это на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 5 октября установлен на таком уровне: 33,2324 гривен за евро (-0,0958 грн). При этом курс евро на 2 октября составляет 33,3282 гривен за евро.

НБУ снизил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 33,23 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,22 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,34 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Таким образом, официальный курс поднялся до максимума почти за два года. Выше курс в последний раз был 30 ноября 2018 года - 28,39 гривен за доллар.

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