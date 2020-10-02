Межбанк закрылся ростом курса доллара

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Курс доллара приближается к уровню 28,40 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 2 октября 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 28,37 гривен за доллар, курс в покупке до 28,36 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 33,23 гривен за евро.

Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 28,3600 - 28,3750 грн/доллар, евро 33,2209 - 33,2384 грн/евро, российский рубль 0,3617 - 0,3620 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 28,3600 28,3750 EUR/UAH 33,2209 33,2384 RUB/UAH 0,3617 0,3620

Отметим, торги по доллару на межбанке 1 октября 2020 года закрылись в диапазоне 28,3400 - 28,3550 грн/доллар, евро 33,2626 - 33,2774 грн/евро, российский рубль 0,3660 - 0,3663 грн/рубль.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 октября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,34 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Таким образом, официальный курс поднялся до максимума почти за два года. Выше курс в последний раз был 30 ноября 2018 года - 28,39 гривен за доллар.