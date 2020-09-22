НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 сентября 2020 года установил курс евро на уровне 33,11 гривен за евро. Это на 8 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 23 сентября установлен на таком уровне: 33,1151 гривен за евро (-0,0845 грн). При этом курс евро на 22 сентября составляет 33,1996 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 10 копеек до 33,09 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,06 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,20 гривен за доллар. Курс менее чем на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 23 сентября установлен на таком уровне: 28,2059 гривен за 1 доллар (+0,0037 грн). При этом курс доллара на 22 сентября составляет 28,2022 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс поднялся до максимума с начала 2020 года.