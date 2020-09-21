НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 15 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 сентября 2020 года установил курс евро на уровне 33,19 гривен за евро. Это на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 22 сентября установлен на таком уровне: 33,1996 гривен за евро (-0,1460 грн). При этом курс евро на 18 сентября составляет 33,3456 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 17 копеек до 33,19 гривен за евро. Курс в покупке составляет 33,17 гривен за евро.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 22 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 28,20 гривен за доллар. Курс на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 22 сентября установлен на таком уровне: 28,2020 гривен за 1 доллар (+0,0302 грн). При этом курс доллара на 21 сентября составляет 28,1718 гривен за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс поднялся до максимума с начала 2020 года.