НБУ знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 15 копійок

Національний банк України (НБУ) на 22 вересня 2020 року встановив курс євро на рівні 33,19 гривень за євро. Це на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 22 вересня встановлено на такому рівні: 33,1996 гривень за євро (-0,1460 грн). При цьому курс євро на 18 вересня становить 33,3456 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 17 копійок до 33,19 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,17 гривень за євро.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 22 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,20 гривень за долар. Курс на 3 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 22 вересня встановлено на такому рівні: 28,2020 гривень за 1 долар (+0,0302 грн). При цьому курс долара на 21 вересня складає 28,1718 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс піднявся до максимуму з початку 2020 року.