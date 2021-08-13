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НБУ снизил официальный курс евро на 16 августа

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Украина, Пятница 13 августа 2021 17:52
НБУ снизил официальный курс евро на 16 августа Фото: курс евро упал на 3 копейки (pixabay.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 августа 2021 года установил курс евро на уровне 31,39 гривен за евро. Это на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 16 августа установлен на таком уровне: 31,3978 гривен за евро (-0,0232 грн). При этом курс евро на 12 августа составляет 31,421 гривен за евро.

НБУ снизил официальный курс евро на 16 августа

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро упал после роста в течение двух дней подряд.

НБУ снизил официальный курс евро на 16 августа

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже не изменился - 31,37 гривен за евро.. Курс в покупке составляет 31,35 гривен за евро.

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