НБУ снизил официальный курс евро на 16 августа
Фото: курс евро упал на 3 копейки (pixabay.com)
Национальный банк Украины (НБУ) на 16 августа 2021 года установил курс евро на уровне 31,39 гривен за евро. Это на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс евро на 16 августа установлен на таком уровне: 31,3978 гривен за евро (-0,0232 грн). При этом курс евро на 12 августа составляет 31,421 гривен за евро.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс евро упал после роста в течение двух дней подряд.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
На межбанке курс евро в продаже не изменился - 31,37 гривен за евро.. Курс в покупке составляет 31,35 гривен за евро.