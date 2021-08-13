НБУ снизил официальный курс евро на 16 августа

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 августа 2021 года установил курс евро на уровне 31,39 гривен за евро. Это на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс евро на 16 августа установлен на таком уровне: 31,3978 гривен за евро (-0,0232 грн). При этом курс евро на 12 августа составляет 31,421 гривен за евро.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс евро упал после роста в течение двух дней подряд.

Скриншот (bank.gov.ua)