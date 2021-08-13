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Межбанк закрылся падением курса доллара

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Украина, Пятница 13 августа 2021 17:09
Межбанк закрылся падением курса доллара Фото: курс доллара упал на 9 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Курс доллара на межбанке в продаже 13 августа 2021 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 9 копеек до 26,66 гривен за доллар, курс в покупке до 26,64 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 31,37 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне: 26,6450 - 26,6650 грн/доллар, евро 31,3505 - 31,3713 грн/евро, российский рубль 0,3629 - 0,3633 грн/рубль.

Межбанк закрылся падением курса доллара

Напомним, торги по доллару на межбанке 12 августа 2021 года закрылись в диапазоне: 26,7300 - 26,7500 грн/доллар, евро 31,3516 - 31,3750 грн/евро, российский рубль 0,3630 - 0,3634 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс доллара упал до минимума с июля прошлого года. Официальный курс гривны к доллару на 16 августа установлен на таком уровне: 26,6931 гривен за 1 доллар (-0,0755 грн). При этом курс доллара на 13 августа составляет 26,7686 гривен за 1 доллар. Ниже курс был только 1 июля 2020 года - 26,6676 гривен за доллар.

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