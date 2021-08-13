НБУ знизив офіційний курс євро на 16 серпня
Фото: курс євро впав на 3 копійки (pixabay.com)
Національний банк України (НБУ) на 16 серпня 2021 року встановив курс євро на рівні 31,39 гривень за євро. Це на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.
Офіційний курс євро на 16 серпня встановлено на такому рівні: 31,3978 гривень за євро (-0,0232 грн). При цьому курс євро на 12 серпня становить 31,421 гривень за євро.
Скріншот (bank.gov.ua)
Таким чином, офіційний курс євро впав після зростання протягом двох днів поспіль.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу не змінився-31,37 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,35 гривень за євро.