НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Европейская валюта подешевела на 3 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 сентября 2020 года установил курс евро на уровне 32,76 гривен за евро. Это на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 10 сентября установлен на таком уровне: 32,768 гривен за евро (-0,03 грн). При этом курс евро на 9 сентября составляет 32,798 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 9 сентября 2020 года, на наличном рынке курс евро снизился на 4 копейки до 32,84 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,37 (32,41 - 8 сентября), продажи - 32,84 (32,88 - 8 сентября) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 19 копеек до 32,91 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,89 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 сентября 2020 года установил официальный курс на уровне 27,82 гривен за доллар. Курс на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 10 сентября установлен на таком уровне: 27,8296 гривен за 1 доллар (+0,0264 грн). При этом курс доллара на 9 сентября составляет 27,8032 гривен за 1 доллар.