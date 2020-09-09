НБУ знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Європейська валюта подешевшала на 3 копійки

Національний банк України (НБУ) на 10 вересня 2020 року встановив курс євро на рівні 32,76 гривень за євро. Це на 3 копійки нижче з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 10 вересня встановлено на такому рівні: 32,768 гривень за євро (-0,03 грн). При цьому курс євро на 9 вересня становить 32,798 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 9 вересня 2020 року, на готівковому ринку курс євро знизився на 4 копійки до 32,84 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 32,37 (32,41 - 8 вересня), продажу - 32,84 (32,88 - 8 вересня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 19 копійок до 32,91 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,89 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 10 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,82 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 10 вересня встановлено на такому рівні: 27,8296 гривень за 1 долар (+0,0264 грн). При цьому курс долара на 9 вересня становить 27,8032 гривень за 1 долар.