НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 августа 2020 года установил курс евро на уровне 32,28 гривен за евро. Это на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 27 августа установлен на таком уровне: 32,2812 гривен за евро (-0,1275 грн). При этом курс евро на 26 августа составляет 32,4087 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 26 августа 2020 года, в обменных пунктах курс евро снизился на 8 копеек до 32,48 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,00 (32,00 - 25 августа), продажи - 32,48 (32,56 - 25 августа) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 32,47 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,44 гривен за евро.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,38 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 27 августа установлен на таком уровне: 27,386 гривен за 1 доллар (-0,0523 грн). При этом курс доллара на 26 августа составляет 27,4383 гривен за 1 доллар.