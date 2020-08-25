НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 16 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 августа 2020 года установил курс евро на уровне 32,40 гривен за евро. Это на 16 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 26 августа установлен на таком уровне: 32,4087 гривен за евро (+0,0441 грн). При этом курс евро на 25 августа составляет 32,2416 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 25 августа 2020 года, в обменных пунктах курс евро снизился на 2 копейки до 32,56 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,00 (32,11 - 21 августа), продажи - 32,56 (32,58 - 21 августа) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро Курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 32,40 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,38 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 26 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,43 гривен за доллар, что на 4 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.