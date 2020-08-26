НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 12 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 августа 2020 года установил курс евро на уровне 32,28 гривен за евро. Это на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 27 августа установлен на таком уровне: 32,2812 гривен за евро (-0,1275 грн). При этом курс евро на 26 августа составляет 32,4087 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 26 августа 2020 года, в обменных пунктах курс евро снизился на 8 копеек до 32,48 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,00 (32,00 - 25 августа), продажи - 32,48 (32,56 - 25 августа) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 32,47 гривен за евро. Курс в покупке составляет 32,44 гривен за евро.

Курс НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,38 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 27 августа установлен на таком уровне: 27,386 гривен за 1 доллар (-0,0523 грн). При этом курс доллара на 26 августа составляет 27,4383 гривен за 1 доллар.