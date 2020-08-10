НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта продолжает дешеветь

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 августа 2020 года установил курс евро на уровне 32,46 гривен за евро. Это на 22 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 11 августа установлен на таком уровне: 32,4653 гривен за евро (-0,2195 грн). При этом курс евро на 10 августа составляет 32,6848 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 10 августа 2020 года, в обменных пунктах Курс евро снизился на 14 копеек до 32,69 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 32,18 (32,28 - 7 августа), продажи - 32,69 (32,83 - 7 августа) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 32,55 гривен за евро.. Курс в покупке составляет 32,53 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 11 августа 2020 года установил официальный курс на уровне 27,60 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс гривны к доллару на 11 августа установлен на таком уровне: 27,6007 гривен за 1 доллар (-0,0479 грн). При этом курс доллара на 10 августа составляет 27,6486 гривен за 1 доллар.