НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела 6 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 июня 2020 года установил курс евро на уровне 30,06 гривен за евро. Это на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 25 июня установлен на таком уровне: 30,0675 гривен за евро (-0,0552 грн). При этом курс евро на 23 июня составляет 30,1227 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 23 июня 2020 года, на наличном рынке курс евро вырос на 10 копеек до 30,17 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,72 (29,66 - 23 июня), продажи - 30,17 (30,07 - 23 июня) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже в продаже снизился на 4 копейки до 30,09 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,05 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,65 гривен за доллар.

Курс на 5 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 25 июня установлен на таком уровне: 26,6509 гривен за 1 доллар (+0,0431 грн). При этом курс доллара на 24 июня составляет 26,6078 гривен за 1 доллар.

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Автор: Александр Белоус