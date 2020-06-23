НБУ поднял официальный курс евро выше 30 гривен

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала на 23 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 июня 2020 года установил курс евро на уровне 30,12 гривен за евро. Это на 23 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 24 июня установлен на таком уровне: 30,1227 гривен за евро (+0,2275 грн). При этом курс евро на 22 июня составляет 29,8952 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 22 июня 2020 года, на наличном рынке курс евро вырос на 4 копейки до 30,07 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,66 (29,59 - 22 июня), продажи - 30,07 (30,03 - 22 июня) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 12 копеек до 30,13 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,11 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 24 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,60 гривен за доллар.

Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 24 июня установлен на таком уровне: 26,6078 гривен за 1 доллар (-0,0617 грн). При этом курс доллара на 23 июня составляет 26,6695 гривен за 1 доллар.

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Автор: Александр Белоус