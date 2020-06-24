НБУ знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 6 копійок

Національний банк України (НБУ) на 25 червня 2020 року встановив курс євро на рівні 30,06 гривень за євро. Це на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 25 червня встановлено на такому рівні: 30,0675 гривень за євро (-0,0552 грн). При цьому курс євро на 23 червня становить 30,1227 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 23 червня 2020 року, на готівковому ринку курс євро виріс на 10 копійок до 30,17 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,72 (29,66 - 23 червня), продажу - 30,17 (30,07 - 23 червня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро в продаж у продажу знизився на 4 копійки до 30,09 гривень за євро. Курс купівлі становить 30,05 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 25 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,65 гривень за долар.

Курс на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 25 червня встановлено на такому рівні: 26,6509 гривень за 1 долар (+0,0431 грн). При цьому курс долара на 24 червня становить 26,6078 гривень за 1 долар.

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Автор: Олександр Білоус