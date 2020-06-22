НБУ снизил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 10 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 июня 2020 года установил курс евро на уровне 29,89 гривен за евро. Это на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 23 июня установлен на таком уровне: 29,8952 гривен за евро (-0,1001 грн). При этом курс евро на 22 июня составляет 29,9953 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 22 июня 2020 года, на наличном рынке курс евро снизился на 5 копеек до 30,03 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,59 (29,66 - 19 июня), продажи - 30,03 (30,08 - 19 июня) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 30,01 гривен за евро. Курс в покупке составляет 29,98 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,66 гривен за доллар.

Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 23 июня установлен на таком уровне: 26,6695 гривен за 1 доллар (-0,0512 грн). При этом курс доллара на 22 июня составляет 26,7207 гривен за 1 доллар.

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Автор: Александр Белоус