НБУ знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 10 копійок

Національний банк України (НБУ) на 23 червня 2020 року встановив курс євро на рівні 29,89 гривень за євро. Це на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 23 червня встановлено на такому рівні: 29,8952 гривень за євро (-0,1001 грн). При цьому курс євро на 22 червня становить 29,9953 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 22 червня 2020 року, на готівковому ринку курс євро знизився на 5 копійок до 30,03 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,59 (29,66 - 19 червня), продажу - 30,03 (30,08 - 19 червня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 30,01 гривень за євро. Курс купівлі становить 29,98 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 23 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,66 гривень за долар.

Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 23 червня встановлено на такому рівні: 26,6695 гривень за 1 долар (-0,0512 грн). При цьому курс долара на 22 червня становить 26,7207 гривень за 1 долар.

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Автор: Олександр Білоус