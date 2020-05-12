Медленный рост: что происходит с курсом доллара 12 мая

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар и евро дорожают на межбанке и в обменных пунктах

В обменных пунктах Украины сегодня, 12 мая 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 2 копейки до 27,05 гривен за доллар, курс евро вырос на 1 копейку до 29,22 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,76 (26,75 - 8 мая), продажи - 27,05 (27,03 - 8 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,74 (28,73 - 8 мая), продажи - 29,22 (29,21 - 8 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,19 (3,19 - 8 мая), продажи 3,69 (3,67 - 8 мая) грн за 10 рублей.

Межбанк

Напомним, 12 мая межбанковский валютный рынок открылся небольшим ростом курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 26,85 гривен за доллар, курс в покупке до 26,83 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 29,03 гривен за евро. Однако к 12:00 курс доллара упал ниже 26,80 гривен за доллар.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 12 мая справочный курс на уровне 26,80 грн/доллар, снизив его по сравнению с 8 мая (26,81 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 26,75 - 27,00 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, Национальный банк Украины в течение недели 4-8 мая 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 199,1 млн долларов и не проводил интервенций по продаже валюты. Таким образом, чистая покупка выросла 1,7 раза по сравнению с 115,5 млн долларов неделей ранее.

Аналитики прогнозируют в течение ближайшей недели умеренное снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,9 грн.