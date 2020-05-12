НБУ снизил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 2 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,79 гривен за доллар, что менее чем на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 13 мая установлен на таком уровне: 26,7947 гривен за 1 доллар (-0,0249 грн). При этом курс доллара на 12 мая составляет 26,8196 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 12 мая межбанковский валютный рынок открылся небольшим ростом курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 1 копейку до 26,85 гривен за доллар, курс в покупке до 26,83 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 29,03 гривен за евро. Однако к 12:00 курс доллара упал ниже 26,80 гривен за доллар.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 12 мая справочный курс на уровне 26,80 грн/доллар, снизив его по сравнению с 8 мая (26,81 грн).

В то же время в обменных пунктах Украины 12 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 2 копейки до 27,05 гривен за доллар, курс евро вырос на 1 копейку до 29,22 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,76 (26,75 - 8 мая), продажи - 27,05 (27,03 - 8 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,74 (28,73 - 8 мая), продажи - 29,22 (29,21 - 8 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,19 (3,19 - 8 мая), продажи 3,69 (3,67 - 8 мая) грн за 10 рублей.