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НБУ снизил официальный курс евро

Новости » Экономика     05.05.2020 - 17:55
НБУ снизил официальный курс евро
Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 24 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 мая 2020 года установил курс евро на уровне 29,26 гривен за евро, что на 24 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 6 мая установлен на таком уровне: 29,2691 гривен за евро (-0,2387 грн). При этом курс евро на 5 мая составляет 29,5078 гривен за евро.

НБУ снизил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 5 мая 2020 года, курс на наличном рынке снизился на 4 копейки до 29,50 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,97 (29,06 - 4 мая), продажи - 29,50 (29,54 - 4 мая) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 29,32 гривен за евро. Курс в покупке составляет 29,29 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,97 гривен за доллар, что менее чем на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 6 мая установлен на таком уровне: 26,9774 гривен за 1 доллар (+0,0025 грн). При этом курс доллара на 5 мая составляет 26,9749 гривен за 1 доллар.

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