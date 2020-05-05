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Межбанк закрылся курсом доллара ниже психологической отметки

Новости » Экономика     05.05.2020 - 17:33
Межбанк закрылся курсом доллара ниже психологической отметки
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс доллара стабилен уже несколько дней

Курс доллара на межбанке в продаже 5 мая 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 0,5 копеек до 26,9650 гривен за доллар, курс в покупке до 26,94 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 29,32 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,9400 - 26,9650 грн/доллар, евро 29,2999 - 29,3244 грн/евро, российский рубль 0,3647 - 0,3652 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

26,9400

26,9650

EUR/UAH

29,2999

29,3244

RUB/UAH

0,3647

0,3652

Межбанк закрылся курсом доллара ниже психологической отметки

Напомним, 4 мая 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,9300 - 26,9600 грн/доллар, евро 29,4210 - 29,4511 грн/евро, российский рубль 0,3577 - 0,3582 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 5 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 4 копейки до 27,14 гривен за доллар, курс евро снизился на 4 копейки до 29,50 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,86 (26,89 - 4 мая), продажи - 27,14 (27,18 - 4 мая) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 28,97 (29,06 - 4 мая), продажи - 29,50 (29,54 - 4 мая) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,16 (3,20 - 4 мая), продажи 3,68 (3,69 - 4 мая) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,97 гривен за доллар, что менее чем на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 6 мая установлен на таком уровне: 26,9774 гривен за 1 доллар (+0,0025 грн). При этом курс доллара на 5 мая составляет 26,9749 гривен за 1 доллар.

Курс доллара на карантине: от взлета к падению НБУ повысил официальный курс доллара
Темы: Курс доллара
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