ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НБУ знизив офіційний курс євро

Новини » Економіка     05.05.2020 - 17:55
НБУ знизив офіційний курс євро
Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 24 копійки

Національний банк України (НБУ) на 6 травня 2020 року встановив курс євро на рівні 29,26 гривень за євро, що на 24 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 6 травня встановлено на такому рівні: 29,2691 гривень за євро (-0,2387 грн). При цьому курс євро на 5 травня становить 29,5078 гривень за євро.

НБУ знизив офіційний курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 5 травня 2020 року, курс на готівковому ринку знизився на 4 копійки до 29,50 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,97 (29,06 - 4 травня), продажу - 29,50 (29,54 - 4 травня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 13 копійок до 29,32 гривень за євро. Курс купівлі становить 29,29 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 6 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,97 гривень за долар, що менш ніж на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 6 травня встановлено на такому рівні: 26,9774 гривень за 1 долар (+0,0025 грн). При цьому курс долара на 5 травня становить 26,9749 гривень за 1 долар.

Міжбанк закрився курсом долара нижче психологічної позначки Курс долара на карантині: від злету до падіння
Новини України Курс єврокурс НБУКурс гривні
News
On Top