НБУ знизив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 24 копійки

Національний банк України (НБУ) на 6 травня 2020 року встановив курс євро на рівні 29,26 гривень за євро, що на 24 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 6 травня встановлено на такому рівні: 29,2691 гривень за євро (-0,2387 грн). При цьому курс євро на 5 травня становить 29,5078 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 5 травня 2020 року, курс на готівковому ринку знизився на 4 копійки до 29,50 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 28,97 (29,06 - 4 травня), продажу - 29,50 (29,54 - 4 травня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 13 копійок до 29,32 гривень за євро. Курс купівлі становить 29,29 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 6 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,97 гривень за долар, що менш ніж на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 6 травня встановлено на такому рівні: 26,9774 гривень за 1 долар (+0,0025 грн). При цьому курс долара на 5 травня становить 26,9749 гривень за 1 долар.