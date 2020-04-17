НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 апреля 2020 года установил курс евро на уровне 29,42 гривен за евро, что на 21 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 21 апреля установлен на таком уровне: 29,4277 гривен за евро (-0,2064 грн). При этом курс евро на 16 апреля составляет 29,6341 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 16 апреля 2020 года, курс на наличном рынке в продаже снизился на 17 копеек до 29,67 гривен за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 29,49 гривен за евро. Курс в покупке составляет 29,46 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,07 (29,24 - 16 апреля), продажи - 29,67 (29,84 - 16 апреля) грн за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 21 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,07 гривен за доллар, что на 13 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 21 апреля установлен на таком уровне: 27,0774 гривен за 1 доллар (-0,1248 грн). При этом курс доллара на 17 апреля составляет 27,2022 гривен за 1 доллар.