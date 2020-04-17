НБУ знизив офіційний курс євро

Національний банк України (НБУ) на 21 квітня 2020 року встановив курс євро на рівні 29,42 гривень за євро, що на 21 копійку нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 21 квітня встановлено на такому рівні: 29,4277 гривень за євро (-0,2064 грн). При цьому курс євро на 16 квітня становить 29,6341 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 16 квітня 2020 року, курс на готівковому ринку у продажу знизився на 17 копійок до 29,67 гривень за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 3 копійки до 29,49 гривень за євро. Курс купівлі становить 29,46 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,07 (29,24 - 16 квітня), продажу - 29,67 (29,84 - 16 квітня) грн за євро.

Національний банк України (НБУ) на 21 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,07 гривень за долар, що на 13 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 21 квітня встановлено на такому рівні: 27,0774 гривень за 1 долар (-0,1248 грн). При цьому курс долара на 17 квітня становить 27,2022 гривень за 1 долар.