НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 апреля 2020 года установил курс евро на уровне 29,63 гривен за евро, что на 0,001 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 17 апреля установлен на таком уровне: 29,6341 гривен за евро (-0,001 грн). При этом курс евро на 16 апреля составляет 29,6351 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 16 апреля 2020 года, курс на наличном рынке в продаже снизился на 9 копеек до 29,84 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,24 (29,34 - 15 апреля), продажи - 29,84 (29,93 - 15 апреля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 29,52 гривен за евро. Курс в покупке составляет 29,48 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,20 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 17 апреля установлен на таком уровне: 27,2022 гривен за 1 доллар (-0,0197 грн). При этом курс доллара на 16 апреля составляет 27,2219 гривен за 1 доллар.