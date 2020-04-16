Медленный рост: что происходит с курсом доллара 16 апреля

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар незначительно подорожал, евро - дешевеет

В обменных пунктах Украины сегодня, 16 апреля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 копейку до 27,49 гривен за доллар, курс евро снизился на 9 копеек до 29,84 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,13 (27,12 - 15 апреля), продажи - 27,49 (27,48 - 15 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,24 (29,34 - 15 апреля), продажи - 29,84 (29,93 - 15 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,22 (3,22 - 15 апреля), продажи 3,71 (3,74 - 15 апреля) грн за 10 рублей.

Межбанк

Напомним, 16 апреля межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. В продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,32 гривен за доллар, курс в покупке - 27,28 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 10 копеек до 29,73 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 16 апреля справочный курс на уровне 27,22 грн/доллар, не изменив его по сравнению с 15 апреля (27,22 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,25 - 27,50 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует падение ВВП Украины в 2020 году на 7,7% в 2020 году и восстановительный рост на 3,6% в 2021 году.

Отметим, по данным опроса КМИС, в апреле 2020 года 54% украинцев больше опасаются экономических последствий от введения карантинных ограничений, чем эпидемии коронавируса. В то же время 26% респондентов больше опасаются эпидемии коронавируса в Украине.