Курс доллара упал на межбанке

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел на 14 копеек

Курс доллара на межбанке в продаже 16 апреля 2020 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 14 копеек до 27,15 гривен за доллар, курс в покупке до 27,11 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 14 копеек до 29,52 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 27,1100 - 27,1500 грн/доллар, евро 29,4875 - 29,5283 грн/евро, российский рубль 0,3654 - 0,3661 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,1100 27,1500 EUR/UAH 29,4875 29,5283 RUB/UAH 0,3654 0,3661

Напомним, 15 апреля 2020 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 27,2600 - 27,2900 грн/доллар, евро 29,6316 - 29,6642 грн/евро, российский рубль 0,3650 - 0,3656 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 16 апреля курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 копейку до 27,49 гривен за доллар, курс евро снизился на 9 копеек до 29,84 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 27,13 (27,12 - 15 апреля), продажи - 27,49 (27,48 - 15 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,24 (29,34 - 15 апреля), продажи - 29,84 (29,93 - 15 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,22 (3,22 - 15 апреля), продажи 3,71 (3,74 - 15 апреля) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,20 гривен за доллар, что на 2 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 17 апреля установлен на таком уровне: 27,2022 гривен за 1 доллар (-0,0197 грн). При этом курс доллара на 16 апреля составляет 27,2219 гривен за 1 доллар.