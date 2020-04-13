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НБУ снизил официальный курс евро

Новости » Экономика     13.04.2020 - 18:02
НБУ снизил официальный курс евро
Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подешевела на 3 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 апреля 2020 года установил курс евро на уровне 29,53 гривен за евро, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 14 апреля установлен на таком уровне: 29,5376 гривен за евро (-0,023 грн). При этом курс евро на 13 апреля составляет 29,5606 гривен за евро.

НБУ снизил официальный курс евро

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 13 апреля 2020 года, курс на наличном рынке снизился на 12 копеек до 29,84 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,22 (29,27 - 10 апреля), продажи - 29,84 (29,96 - 10 апреля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 22 копейки до 29,47 гривен за евро. Курс в покупке составляет 29,43 гривен за евро.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 апреля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,04 гривен за доллар, что на 16 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 14 апреля установлен на таком уровне: 27,0404 гривен за 1 доллар (-0,1618 грн). При этом курс доллара на 13 апреля составляет 27,2022 гривен за 1 доллар.

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