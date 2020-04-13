Постепенное снижение: что происходит с курсом доллара 13 апреля

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар и евро дешевеют в обменных пунктах

В обменных пунктах Украины сегодня, 13 апреля 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 14 копеек до 27,37 гривен за доллар, курс евро снизился на 12 копеек до 29,84 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,99 (27,10 - 10 апреля), продажи - 27,37 (27,51 - 10 апреля) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,22 (29,27 - 10 апреля), продажи - 29,84 (29,96 - 10 апреля) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,19 (3,19 - 10 апреля), продажи 3,72 (3,72 - 10 апреля) грн за 10 рублей.

Межбанк

Напомним, 13 апреля межбанковский валютный рынок открылся стабильным курсом доллара. П продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 27,13 гривен за доллар, курс в покупке - 27,10 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 29,73 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 13 апреля справочный курс на уровне 27,05 грн/доллар, снизив его по сравнению с 10 апреля (27,20 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 27,00 - 27,25 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Отметим, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу аналитиков, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,0/27,3 грн.

Напомним, Национальный банк Украины в течение недели 6-10 апреля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 327,70 млн долларов и продал 44,50 млн долларов. Таким образом, чистая покупка выросла до 283,2 млн долларов по сравнению с 248,0 млн долларов неделей ранее.